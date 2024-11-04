Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılında ne kadar artacak? Harç ve cezalara yeni yılda zam!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:55

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:55

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için yeniden değerleme oranı açıklandı. Her yıl ekim ayı sonunda belirlenen 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kullanılmakta.

Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de her yıl yeniden değerleme oranı açıklanıyor. Son veriler doğrultusunda, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının artırılmasında temel alınacak.

ZAM YETKİSİ ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayı itibarıyla açıklanan veriler doğrultusunda bu oranı yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisine sahip.

2025 YILI HARÇ VE CEZALAR

Açıklanan veriler ışığında 2025 yılın harç ve cezaları hesaplaması şu şekilde;

A, A1, A2 ehliyet harcı: 2.528,4 TL’den 3.639,1 TL’ye

B ehliyet harcı: 5.165,4 TL’den 7.434,6 TL’ye

Ehliyet yenileme: 15 TL’den 21,6 TL’ye

Yeni ehliyet yenileme: 1.220 TL’den 1.755,9 TL’ye

Pasaport harcı (6 aylık): 1.639,3 TL’den 2.359,4 TL’ye

Pasaport harcı (1 yıllık): 2.396,6 TL’den 3.449,4 TL’ye

Pasaport harcı (2 yıllık): 3.912,6 TL’den 5.631,4 TL’ye

Pasaport harcı (3 yıllık): 5.558,3 TL’den 8.000,1 TL’ye

Pasaport harcı (3+ yıllık): 7.833 TL’den 11.274,0 TL’ye

Pasaport defter değeri: 790 TL’den 1.137,0 TL’ye

Yurtdışı çıkış harcı: 500 TL’den 719,7 TL’ye

Değiştirme nedeniyle kimlik kartı: 130 TL’den 187,1 TL’ye

Kimlik kartı kayıp bedeli: 260 TL’den 374,2 TL’ye

IMEI kayıt ücreti: 31.692 TL’den 45.614,3 TL’ye

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmek: 1.506 TL’den 2.167,6 TL’ye

Hatalı park: 690 TL’den 993,1 TL’ye

Alkollü araç kullanma: 6.439 TL’den 9.267,7 TL’ye

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak: 1.506 TL’den 2.167,6 TL’ye

Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak: 3.135 TL’den 4.512,2 TL’ye

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak: 6.439 TL’den 9.267,7 TL’ye

Emniyet şeridini kural dışı kullanma: 6.439 TL’den 9.267,7 TL’ye

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak: 12.977 TL’den 18.677,8 TL’ye

Emniyet kemeri kullanmamak: 690 TL’den 993,1 TL’ye

Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL’den 2.167,6 TL’ye

Cep telefonuyla konuşma: 1.506 TL’den 2.167,6 TL’ye