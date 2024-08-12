Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

KİMLER YARARLANACAK?

Yapılan geliştirmelerin, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."