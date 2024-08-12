Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

AA
12 Ağustos 2024 Pazartesi, 16:48
Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde başlayacak yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, yurttaşların artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

Uraloğlu, Araç sahiplerinin otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabileceklerini ifade etti.

Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!

KİMLER YARARLANACAK?

Yapılan geliştirmelerin, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."

Abdülkadir Uraloğlu köprü otoyol

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