Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde başlayacak yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, yurttaşların artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Uraloğlu, Araç sahiplerinin otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabileceklerini ifade etti.
Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de gerçekleştirilebildiğini ifade etti.
KİMLER YARARLANACAK?
Yapılan geliştirmelerin, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."
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