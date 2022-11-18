Yabancılar ekimde en çok nereden ev aldı?

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 07:00
<p>Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 azalarak 5 bin 377 oldu.</p> <p>Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5.2 oldu.</p> <p>Yabancılara yapılan konut satışlarını ilk 10 ili sizler için derledik... </p>

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 azalarak 5 bin 377 oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5.2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarını ilk 10 ili sizler için derledik... 

<p>Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada;</p> <p> <strong>Antalya: </strong>2 bin 123</p>

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada;

 Antalya: 2 bin 123

<p><strong>İstanbul:</strong> Bin 658</p>

İstanbul: Bin 658

<p><strong>Mersin:</strong> 490</p>

Mersin: 490

<p><strong>Bursa:</strong> 148</p>

Bursa: 148

<p><strong>Yalova:</strong>143</p>

Yalova:143

<p><strong>Ankara</strong>: 142</p>

Ankara: 142

<p><strong>İzmir:</strong> 87</p>

İzmir: 87

<p><strong>Sakarya</strong>: 75</p>

Sakarya: 75

<p><strong>Trabzon:</strong> 66</p>

Trabzon: 66

<p><strong>Samsun:</strong> 61</p>

Samsun: 61

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