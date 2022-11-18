Yabancılar ekimde en çok nereden ev aldı?

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 azalarak 5 bin 377 oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5.2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarını ilk 10 ili sizler için derledik...