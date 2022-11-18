Yabancılar ekimde en çok nereden ev aldı?
Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 azalarak 5 bin 377 oldu.
Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5.2 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarını ilk 10 ili sizler için derledik...
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada;
Antalya: 2 bin 123
İstanbul: Bin 658
Mersin: 490
Bursa: 148
Yalova:143
Ankara: 142
İzmir: 87
Sakarya: 75
Trabzon: 66
Samsun: 61
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Keşif için iki kez Taksim'e gittim'