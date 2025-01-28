Geçen yıl üretim yüzde 72.5 artışla 838.5 milyar TL oldu: Prime ‘sağlık’ dopingi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre 2024 yılında, 2023’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 72.5 artışla 838.5 milyar lira, bu kapsamda hayatdışında yüzde 72 artışla 738.6 milyar lira ve hayat branşında yüzde 76.2 artışla 99.9 milyar liralık prim üretildi.

Prim üretimine hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında ise zorunlu trafik yüzde 68.85 artış ve 185.4 milyar lirayla bir kez daha ilk sırada yer aldı. Bu branşın toplamdaki payı küçük bir düşüşle 25.1 oldu.

Diğer oto branşı kaskoda ise yoğun rekabet nedeniyle ortalamanın altında artış oldu. Prim üretimi yüzde 33.7 artışla 112.6 milyar lira olurken toplamdaki payı yüzde 19.6’dan yüzde 15.2’ye indi.

Büyük branşlar açısından sağlık ise genel yükselişte lokomotif görevi gördü.

İHTİYARİ DEPREM ÖNEMLİ

Bu branşta prim üretimi yüzde 94.9 artışla 132.9 milyar liraya ulaşırken pazardaki payı yüzde 15.9’dan yüzde 18’e yükseldi.

Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasında (TTS) ise yüzde 129.8 artışla 47.4 milyar liralık prim üretildi. Bunların dışında yangın ve doğal afet sigortalarının alt branşları olan zorunlu depremdeki yüzde 176.4 (13.1 milyar TL), ihtiyari depremdeki yüzde 103.1’lik (24.6 milyar TL) artışlar dikkat çekti.