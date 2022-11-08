Gelir adaletsizliği büyük: ‘Milyoner’lerin mevduattaki payı yüzde 69

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre, Türkiye’deki bankalarda bulunan gerçek ve tüzel kişi Türk yurttaşlarına ait mevduatın yüzde 68.5’ini oluşturan büyük kısmı 1 milyon lira ve üzerinde mevduatı bulunan 688 bin hesapta tutuluyor. İçerisinde 1 milyon lira ve daha fazla mevduat bulunan hesap sayısında son dokuz ayda 217 bin adetlik artış var. Toplam 7.5 milyar liralık mevduatın ise 5.2 milyar liralık kısmı sadece 688 bin hesap sahibi tarafından kontrol ediliyor. Bu yılın ilk dokuz ayında milyonerlere ait mevduatlar 2 trilyon lira, daha düşük miktarlardakilerde 555 milyar lira artış oldu.

Rapora göre, Türkiye’deki servet dağılımının diğer bir önemli göstergesi olan borsada işlem gören hisse senetlerinin dağılımı ise mevduatın dağılımından çok daha vahim bir adaletsizliği ortaya koyuyor.

2.8 MİLYON HESAP

Ekim itibarıyla Borsa İstanbul’da toplam 2 milyon 833 bin kişinin hesabı bulunuyor. Bu hesapların 2 milyon 818 bini yerli, 15 bine yakını da yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Yerli yatırımcıların ellerindeki hisse senetlerinin ekim sonu itibarıyla piyasa değeri 1 trilyon 337 milyar lira olarak hesaplanıyor. Ancak bu değerin 1 trilyon 143 milyar liralık bölümü 93 bin hesap tarafından kontrol ediliyor. 1 milyon lira ve üzerinde hisse senedi bulunan hesaplardaki para, yerli yatırımcılara ait toplam hisse senetlerinin yüzde 85.5’ini oluşturuyor. Raporda, “Bu arada bir zamanlar Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin yüzde 70’ine yakınını kontrol eden yabancıların payı ise ekim sonunda yüzde 29.8’e kadar geriledi” denildi.