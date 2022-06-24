GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi

24 Haziran 2022 Cuma, 13:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihracına 6 milyar 556,8 milyon TL tutarında talep geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-22 Haziran'da bireysel yatırımcılara yönelik halka arz yöntemiyle GES talebi toplandı.

Bu kapsamda, 24 Haziran 2022 valörlü, 23 Aralık 2022 itfa tarihli "TRB231222T11 ISIN" kodlu GES ihracına, 83 bin 816 bireysel yatırımcı katıldı ve toplamda 6 milyar 556 milyon 775 bin 749 lira tutarında talep geldi.

Söz konusu talebin tamamı karşılandı.