Goldman Sachs'tan dikkat çeken Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseltildi

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, ABD-İran barışının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir değerlendirme yayımladı. Banka, enflasyon, büyüme, enerji fiyatları ve döviz kuru üzerindeki olası etkileri analiz ederek 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,5'ten yüzde 29'a çıkardı.

CNBC-e'nin aktardığı değerlendirmede, Türkiye'nin makroekonomik dinamiklerine daha uygun olduğu belirtilen ve zaman içinde değişen ilişkileri modelleyen Random Forest (MRF) yaklaşımının kullanıldığı ifade edildi. Analizde, daha önce büyümenin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu ve kur geçişkenliğinin daha belirleyici rol oynadığı yönündeki görüşlerin aksine, ekonomik büyüme ile enflasyon arasında daha güçlü bir ilişki bulunduğu belirtildi.

ENFLASYONDA TALEP VE BÜYÜME ETKİSİ

Goldman Sachs, devam eden dezenflasyon sürecinde çekirdek enflasyonun ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde gerilemeye başladığını kaydetti. Banka, talep ile enflasyonun aynı dönemde yavaşladığı bir döngünün gözlendiğini vurguladı.

Bu durumun, büyüme performansının enflasyon görünümü üzerindeki etkisinin önceki değerlendirmelere kıyasla daha önemli hale geldiğine işaret ettiği ifade edildi.

PETROL VE KUR ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine de yer verildi. Petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin zaman içinde zayıfladığı belirtilirken, beklentiler kanalı üzerinden dolaylı etkisinin güçlü şekilde sürdüğü kaydedildi. Enflasyon beklentilerinin çekirdek enflasyon üzerinde belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Kur gelişmelerine ilişkin değerlendirmede ise 2021-2023 döneminde döviz kuru geçişkenliğinin yaklaşık yüzde 60 seviyelerine kadar yükseldiği hatırlatıldı. Son dönemde bu etkinin gerilemesine rağmen, ortodoks para politikası dönemleriyle kıyaslandığında halen yüksek seviyelerde bulunduğu ifade edildi.

DOLARİZASYONDA SINIRLI HAREKET

Goldman Sachs, Türk Lirası'ndaki değer kaybı eğiliminin sürdüğünü ancak dolarizasyona yönelimin sınırlı kaldığını değerlendirdi.

Bankaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarı korumak ve dolarizasyon risklerini sınırlamak amacıyla daha hızlı kur ayarlamalarına izin verebilir. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşunun korunması bekleniyor.

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR

Goldman Sachs, yılın geri kalan bölümünde politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemediğini bildirdi. Banka, fonlamanın gecelik borç verme penceresi üzerinden sürdürülmesinin beklendiğini aktardı.

Raporda ayrıca, ödemeler dengesi görünümünde yaşanabilecek bozulmanın merkez bankasını iç talebi daha güçlü şekilde yavaşlatmaya yöneltebileceği değerlendirmesine yer verildi.