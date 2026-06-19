Uzmanlardan iki senaryoyu açıkladı: Gümüş fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Gümüş fiyatları, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın güvenli liman talebini azaltması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasına yönelik sinyallerinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturmasıyla 65 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Spot gümüş, 19 Haziran 2026 Cuma günü gün ortası işlemlerinde ons başına 65,17 dolar civarında dar bantta hareket etti. Piyasalarda yaşanan sert teknik düzeltmenin ardından fiyatların orta vadede önemli görülen destek bölgesine çekildiği değerlendiriliyor.

ABD-İRAN ANLAŞMASI GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ AZALTTI

Piyasalarda günün ikinci yarısında görülen dengelenmede, İsviçre'de tamamlanan diplomatik süreç etkili oldu.

Tarihi ilk geçici ABD-İran anlaşması olarak nitelendirilen ve "İslamabad Mutabakat Zaptı" adıyla anılan metnin resmen imzalanması, değerli metaller piyasasında son aylarda fiyatlanan jeopolitik risk priminin azalabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Anlaşmanın, İran'ın ham petrol satışlarının yeniden başlamasına, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının normalleşmesine ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

Uzmanlar, barış sürecinin ilerlemesiyle birlikte son dönemde değerli metalleri destekleyen güvenli liman talebinin zayıflayabileceğine dikkat çekiyor.

GÜMÜŞTE 65 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK KONUMUNDA

Teknik görünümde 65,17 dolar seviyesi önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların ana yükselen trend desteği üzerinde kalmaya çalıştığı ancak son zirvelerden başlayan düşüş kanalının henüz kırılamadığı belirtiliyor.

Son geri çekilmede gümüş fiyatının 67,63 dolardaki 2 saatlik EMA50 ve 70,15 dolardaki 2 saatlik EMA200 seviyelerinin altına sarkması, teknik baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Bununla birlikte 2 saatlik grafikte 14 periyotluk RSI göstergesinin 36,45 seviyesinde bulunması ve fiyatla birlikte yeni diplerin oluşmaması, satış baskısının zayıflayabileceğine yönelik sinyal olarak değerlendiriliyor.

ANALİSTLER İKİ FARKLI SENARYOYA DİKKAT ÇEKİYOR

Piyasa uzmanlarına göre gümüş fiyatlarının 65 dolar destek bölgesinin üzerinde kalması halinde tepki alımları görülebilir. Bu senaryoda 66,58 dolar ilk direnç seviyesi olarak öne çıkarken, 67,63 dolar bir sonraki teknik hedef olarak takip ediliyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 63,31 dolar desteğinin kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların 61,50 dolar seviyelerine doğru geri çekilebileceği ifade ediliyor.

ORTA VADEDE SANAYİ TALEBİ DESTEK OLUŞTURUYOR

Jeopolitik risk primindeki gerileme kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde baskı oluştururken, fiziki arz açığı ve güçlü sanayi talebi orta vadeli görünümü destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.