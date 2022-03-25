Goldman Sachs’tan bakır ve alüminyumda daha fazla yükseliş beklentisi

25 Mart 2022 Cuma, 11:49

Goldman Sachs Group’ta Nicholas Snowdon öncülüğündeki analistler paylaştıkları bir notta Rusya’nın ihracatının sınırlanmasıyla Avrupa piyasalarında stokların daha da azalacağını belirterek bakır, alüminyum ve çinkoda daha fazla yükseliş olacağını öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, analistler bakır fiyatlarının 1-2 aylık dönemde ton başına 12 bin dolara, alüminyum ve çinkonun da 5 bin dolara yükseleceği tahminini paylaştı.

Londra Metal Borsası’nda bakırın ton başına fiyatı 10,380 dolarda seyrediyor. Alüminyum 3,580, çinko 4,050 dolarda işlem görüyor.