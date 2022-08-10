Gözler ABD enflasyonu verisinde
Fed’in kararını etkilemesi nedeniyle büyük öneme sahip olan ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak.
Doların gidişatını ve Fed’in atacağı adımları etkilemesi nedeniyle küresel piyasalar bu hafta gözünü ABD’nin enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayı ABD tüketici enflasyon oranları bugün açıklanacak.
ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİSİNDE KESKİN DÜŞÜŞ
New York Fed, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları 8 Ağustos'da yayımladı.
1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ocakta 0,6 puan azalışla yüzde 6,2'ye geriledi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmişti.
Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 3,2'ye indi. Orta vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmişti.
Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde 1,5 puan azalarak yüzde 6,9'a geriledi.
Enflasyon beklentilerindeki düşüşte, benzin ve gıda fiyatlarına ilişkin beklentilerde yaşanan gerileme etkili oldu.
KASIM 1981'DEN BU YANA KAYDEDİLEN EN HIZLI ARTIŞI GÖSTERMİŞTİ
ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1.3 artarken, yıllık yüzde 9.1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti.
Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantısında da haziranda olduğu gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Böylece Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için marttan bu yana politika faizini toplam 225 baz puan artırmıştı.
ABD'de çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,7 artarak bir önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesi yönünde.
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