Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Haziran 2023 altın fiyatları…
Döviz kurlarındaki tarihi rekorlar altın fiyatlarını da etkiliyor. Her gün bir yeni rekor kıran dövizle beraber altın da tarihi rekorunu tazeledi. Buna göre, gram altın 1500 TL’ye dayandı.
Altının gram fiyatı, dolar/TL deki yükselişin desteğiyle tarihi rekorunu 1498 TL'ye taşıdı. Gram altın mevcut durumda 1493 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 2426 TL’den alınabilirken, altının ons fiyatı, yüzde 0,29 oranında yükselişle 1962 dolardan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 9612 liradan satılıyor.
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