GSYH endeks değerinde AB ortalamasının altında kaldık

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:39
GSYH endeks değerinde AB ortalamasının altında kaldık
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin geçici "SGP" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değerinin 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 277 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg, AB ortalamasının yüzde 177 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 68 altında değere sahip oldu.

TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİNDE DE AB ORTALAMASININ ALTINDA

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı geçici sonuçlarına göre 35 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 35 Avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2021 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler 2021
Lüksemburg 277
İrlanda 220
Norveç 163
İsviçre 159
Danimarka 134
Hollanda 132
İsveç 124
Belçika 121
Avusturya 120
Almanya 119
İzlanda 119
Finlandiya 113
Euro Bölgesi 19 105
Fransa 105
Malta 99
İtalya 95
Çekya 91
Slovenya 90
Litvanya 88
Güney Kıbrıs 88
Estonya 87
İspanya 84
Polonya 77
Macaristan 76
Portekiz 74
Romanya 73
Letonya 71
Hırvatistan 70
Slovakya 68
Yunanistan 65
Türkiye 64
Bulgaristan 55
Karadağ 47
Sırbistan 44
Kuzey Makedonya 42
Bosna-Hersek 33
Arnavutluk 32

SGP GSYH AB Fİİli bireysel tüketim
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler