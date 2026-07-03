Gümüş fiyatlarında dipten dönüş sinyali: JP Morgan yıl sonu tahminini açıkladı

Gümüş fiyatları, son aylarda yaşanan sert düzeltmenin ardından yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Ocak 2026'nın başında spot piyasada ons başına 100 dolar seviyesinin üzerine çıkan gümüş, sonraki süreçte önemli ölçüde değer kaybederek haziran ayı sonunda yaklaşık 55,69 dolar ile son yedi ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR

Haziran ayında 64,50 dolar seviyesindeki önemli teknik destek noktasının altına inen gümüşte, son yükselişe rağmen temkinli görünüm devam ediyor.

Analistler, fiyatların orta vadeli hareketli ortalamaların üzerine güçlü şekilde yerleşememesi halinde teknik görünümün kırılganlığını koruyabileceğini değerlendiriyor.

JP MORGAN'DAN GÜMÜŞ TAHMİNİ

JP Morgan Global Research, gümüş fiyatlarının 2026 yılı genelinde dengelenerek ons başına ortalama 81 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor.

Wall Street'teki genel beklenti ise yıl sonuna doğru gümüş fiyatlarının 70 doların yüksek seviyeleri ile 80 doların düşük seviyeleri arasında şekillenebileceği yönünde. Uzmanlar, ABD Doları'nda kalıcı bir makroekonomik zayıflama yaşanmasının gümüşte yukarı yönlü oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Bu haftaki yükselişte ABD'den gelen zayıf istihdam verileri etkili oldu.

Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi, piyasalardaki 110 bin kişilik beklentiye karşın 57 bin kişi olarak açıklandı.

Verinin ardından, Wall Street'te ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede faiz artıracağı yönündeki beklentiler zayıfladı. Eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 67 seviyesinden yüzde 50'nin altına gerilerken, ABD Doları'ndaki değer kaybı ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüş de değerli metallere olan talebi destekledi.

ABD'de 4 Temmuz tatili öncesinde işlem hacimlerinin düşük seyretmesi de fiyat hareketlerinin sertleşmesine neden oldu. Gün içindeki yükselişte, algoritmik işlemlerin kısa pozisyon kapamaya yönelik alım emirlerini tetiklemesi de etkili oldu.

ARZ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Gümüş piyasasında temel görünüm ise farklı sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Elektrikli araç altyapısı ile yapay zekâ donanımlarında artan gümüş kullanımı, fiziki arz açığının üst üste altıncı yıla taşınmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan, güneş paneli üreticilerinin maliyetleri azaltmak amacıyla her bir güneş hücresinde kullanılan gümüş miktarını düşürmeye başlaması, kısa vadede sanayi kaynaklı talep üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında gösteriliyor.