Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gümüş fiyatlarında dipten dönüş sinyali: JP Morgan yıl sonu tahminini açıkladı

Gümüş fiyatlarında dipten dönüş sinyali: JP Morgan yıl sonu tahminini açıkladı

3.07.2026 15:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Gümüş fiyatlarında dipten dönüş sinyali: JP Morgan yıl sonu tahminini açıkladı

ABD’den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yönünü yeniden yukarı çeviren gümüşün ons fiyatı, haziran ayı sonunda gördüğü yedi ayın dip seviyesinden yükselişe geçti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gümüş fiyatları, son aylarda yaşanan sert düzeltmenin ardından yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Ocak 2026'nın başında spot piyasada ons başına 100 dolar seviyesinin üzerine çıkan gümüş, sonraki süreçte önemli ölçüde değer kaybederek haziran ayı sonunda yaklaşık 55,69 dolar ile son yedi ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR

Haziran ayında 64,50 dolar seviyesindeki önemli teknik destek noktasının altına inen gümüşte, son yükselişe rağmen temkinli görünüm devam ediyor.

Analistler, fiyatların orta vadeli hareketli ortalamaların üzerine güçlü şekilde yerleşememesi halinde teknik görünümün kırılganlığını koruyabileceğini değerlendiriyor.

JP MORGAN'DAN GÜMÜŞ TAHMİNİ

JP Morgan Global Research, gümüş fiyatlarının 2026 yılı genelinde dengelenerek ons başına ortalama 81 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor.

Wall Street'teki genel beklenti ise yıl sonuna doğru gümüş fiyatlarının 70 doların yüksek seviyeleri ile 80 doların düşük seviyeleri arasında şekillenebileceği yönünde. Uzmanlar, ABD Doları'nda kalıcı bir makroekonomik zayıflama yaşanmasının gümüşte yukarı yönlü oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Bu haftaki yükselişte ABD'den gelen zayıf istihdam verileri etkili oldu.

Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi, piyasalardaki 110 bin kişilik beklentiye karşın 57 bin kişi olarak açıklandı.

Verinin ardından, Wall Street'te ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede faiz artıracağı yönündeki beklentiler zayıfladı. Eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 67 seviyesinden yüzde 50'nin altına gerilerken, ABD Doları'ndaki değer kaybı ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüş de değerli metallere olan talebi destekledi.

ABD'de 4 Temmuz tatili öncesinde işlem hacimlerinin düşük seyretmesi de fiyat hareketlerinin sertleşmesine neden oldu. Gün içindeki yükselişte, algoritmik işlemlerin kısa pozisyon kapamaya yönelik alım emirlerini tetiklemesi de etkili oldu.

ARZ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Gümüş piyasasında temel görünüm ise farklı sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Elektrikli araç altyapısı ile yapay zekâ donanımlarında artan gümüş kullanımı, fiziki arz açığının üst üste altıncı yıla taşınmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan, güneş paneli üreticilerinin maliyetleri azaltmak amacıyla her bir güneş hücresinde kullanılan gümüş miktarını düşürmeye başlaması, kısa vadede sanayi kaynaklı talep üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında gösteriliyor.

İlgili Konular: #ABD #dolar #JP Morgan #gümüş

İlgili Haberler

Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra'
Ekonomistler haziran ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Saldım çayıra Mevlam kayıra' TÜİK’in haziran ayında yüzde 32,11 olarak açıkladığı yıllık enflasyon verisini değerlendiren ekonomistler, manşet rakamdaki düşüşe rağmen gıda ve konut kalemlerindeki kemikleşmiş yüksek seyre dikkat çekti. Rakamların piyasada faiz indirimi beklentisini artırdığını belirten uzmanlar, dar gelirlinin hissettiği yaşam maliyetinin ise artmaya devam ettiğini vurguladı.
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı...
Çifte zam aldı, geliri yarım milyonu aştı: İşte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı... Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan haziran ayı verileriyle memur maaş katsayısındaki artış oranının netleşmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem görev maaşına hem de emekli aylığına yansıdı.
DİSK-AR haziran bültenini yayımladı: Asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin lira eridi
DİSK-AR haziran bültenini yayımladı: Asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin lira eridi TÜİK’in haziran ayı verilerini değerlendiren DİSK-AR, resmi rakamlardaki düşüşün fiyatların azaldığı anlamına gelmediğini belirterek asgari ücretin enflasyon karşısında net 4 bin 986 TL eridiğini açıkladı.