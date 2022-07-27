Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı ( 27 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 40 bin 355 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 49 bin 316 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 986 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 20 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 40 bin 355 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 49 bin 316 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 772 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu