Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı ( 27 Temmuz 2022)

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:17

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 986 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 20 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 40 bin 355 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 49 bin 316 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 772 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.