Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (18 Haziran 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 946 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 935 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 437 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 135 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 903 bin 946 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 935 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile barajlı doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 285 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 274 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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