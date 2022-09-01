Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:37

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 4 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 893 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 204 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 87 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 4 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 893 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 271 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.



