Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (19 Haziran 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 90 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 732 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 941 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 873 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 941 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 18 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 298 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 936 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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