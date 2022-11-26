Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Kasım 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 28 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 554 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 938 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 858 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 28 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 15,9 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 879 megavatsaat elektrik ihracatı, 25 bin 150 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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