Halkbank ve Ziraat Bankası çalışanlarına ek zam

Banka üst yönetimleri ile Öz Finans-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucunda çalışanlara ek zam kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 17:11
Halkbank ve Ziraat Bankası çalışanlarına ek zam
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Bankadünyası.com'un haberine göre, Halkbank ve Ziraat Bankası çalışanlarına ek zam yapıldı. Zam 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yapılan ek protokolle;

  • Unvan ve pozisyon ayrımı olmaksızın tüm çalışanlara yüzde 35 zam uygulanmasına
  • Görev yeri ödemelerinin yüzde  35 artırılmasına
  • BES ödemesinin 500 TL olarak uygulanmasına
  • Yemek ücretlerinin günlük 65 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yapılan ek zam Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yapılacak yıl sonu maaş artışlarında dikkate alınacak Kasım-2021/Kasım-2022 enflasyonu +2,8 oranında mahsup edilecektir.


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