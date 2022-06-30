30 Haziran 2022 Perşembe, 17:11

Bankadünyası.com'un haberine göre, Halkbank ve Ziraat Bankası çalışanlarına ek zam yapıldı. Zam 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yapılan ek protokolle;

Unvan ve pozisyon ayrımı olmaksızın tüm çalışanlara yüzde 35 zam uygulanmasına

Görev yeri ödemelerinin yüzde 35 artırılmasına

BES ödemesinin 500 TL olarak uygulanmasına

Yemek ücretlerinin günlük 65 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yapılan ek zam Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yapılacak yıl sonu maaş artışlarında dikkate alınacak Kasım-2021/Kasım-2022 enflasyonu +2,8 oranında mahsup edilecektir.