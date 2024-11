Hayvancılığı da bitirdiler!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:05

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:05

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2025 Bütçesi’nde tarıma ayrılan payın düşüklüğüne dikkat çekerken, hayvancılığın da bitme noktasına geldiğine işaret etti. Bakırlıoğlu, 2025 Bütçesi’nde hayvancılığa ayrılan payın yıllardır olduğu gibi yine düştüğünü, üreticiyi darboğazdan kurtaracak hiçbir şey olmadığını belirterek, “Hayvan sayımız her geçen gün azalıyor; ithalatımız ise giderek artıyor. 2023 yılında et ve et ürünlerinde ithalat rekoru kırıldı. 363 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2024 yılının ilk dokuz ayında ise 2023 yılının rekoru da aşılarak 498 milyon dolarlık et ve et ürünleri ithalatı gerçekleştirildi. 2021’den bu yana daha eti ithalatı yüzde 1537 arttı. Yurttaşlarımız ise kırmızı etin tadını unuttu. İktidar yanlış tarım politikasıyla hem üretemeyen hem de yurttaşın et tüketemediği bir Türkiye yarattı” dedi. Bakırlıoğlu, yem fiyatlarının artık her ay değil neredeyse her hafta zamlandığına dikkat çekti. Şu anda dana etinin kilosunun 620 lira olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“TÜİK verilerine göre dana eti tüketici fiyatı 2021 yılında ortalama 65 liraydı. 2021 yılında dana eti ithalatımız 2 bin 231 tondu. 2023 yılına baktığımızda ise dana eti ithalatımız 36 bin 538 tona çıkmış durumda ve dana etinin kilosu 620 lira. 2021’den bu yana daha eti ithalatı yüzde 1537 artmış. İktidar üreticiyi desteklemeyip, fiyatları aşağıya çekmek için ithalata kartına sarılıyor ama bu boşa çaba fiyatları düşürmeye yetmiyor. Bugün Türkiye’de binlerce yurttaşımız kırmızı etin tadını unuttu, çocuklarımız yumurta dahi yiyemiyor.”

HAYVANLAR KESİME GİDİYOR

Bakırlıoğlu, işlenmemiş kırmızı et ithalatının yüzde 90’ının Polonya ve Fransa’dan yapıldığını söyledi. Bakırlıoğlu, büyükbaş hayvanda sığır sayısının bir önceki yıla göre yüzde 2.6 azalarak 16 milyon 421 bin, manda sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 5.9 azalarak 161 bin 749 olduğuna işaret etti. Küçükbaş hayvan sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 6.9 azalarak 52 milyon 363 bin olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Küçükbaş hayvanda, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında azalarak 10 milyon 303 bin başa düştü. Hayvan varlığımız giderek azalıyor çünkü üretici artık yem alamıyor ve çareyi hayvanını kesmekte buluyor. Eylül ayında yem fiyatlarına arka arkaya zam gelmişti. Daha son zammın üzerinden bir ay geçmeden, yem fiyatlarına çuval başına ortalama 10 lira zam geldi. Süt yemi 567,50 TL’den 578,75 TL’ye çıktı. Ekim ayında süt yemi yüzde 2.4, besi yemi yüzde 3.7 oranında artarken, bir yıl içinde süt yeminin fiyatı yüzde 38.3, besi yeminin fiyatı ise yüzde 36.8 oranında yükseldi. ‘Hayvancılık can çekişiyor’ diyorduk ama artık üzülerek söylüyorum ki bundan sonra ‘hayvancılık öldü’ diyeceğiz. İktidar, bir an önce bu yanlış yoldan dönmezse hem tarımsal ürünlerde hem de hayvan ürünlerinde ülkemizi tamamen dışa bağımlı hale getirecekler. Çocuklarımız etin, sütün, yumurtanın tadını bilmeden büyücekler.”