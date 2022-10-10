Hazine, 21.2 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün tahvil ihalesinde yüzde 10.73 ortalama bileşik faizle 21.2 milyar milyon TL borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 21 milyar 172,3 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti
İhalede basit faiz yüzde 10,45 bileşik faiz yüzde 10,73 oldu.
PİYASA YAPICILARINDAN 18 MİLYAR'IN ÜSTÜ TEKİF
Nominal teklifin 9 milyar 932 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 678 milyon lira, net satış 7 milyar 672,3 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamudan gelen 1,5 milyara liralık teklifin karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 997 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 21 milyar 172,3 milyon lira borçlandı.
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