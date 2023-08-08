Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:58
Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası Sertifika

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