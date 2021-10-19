Hazine, 4,9 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli tahville ihale öncesi satışla birlikte toplamda 4,9 milyar TL'lik borçlanma yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracı ihalesinde toplam 899,9 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,03 oldu.
Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde ise net satış 638,4 milyon TL olarak kaydedildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,67 oldu.
İHALE ÖNCESİ 3,4 MİLYAR TL'LİK SATIŞ
8 ay vadeli bonoda ihale öncesi kamudan gelen 1,3 milyar liralık teklifin tamamını karşıladı. Piyasa yapıcılardan gelen 896 milyon liralık teklife karşılık, 500 milyon lira satış gerçekleştirildi.
Hazine’nin 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde ise kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyaya yapıcılardan gelen 976 milyon liralık teklife karşılık 600 milyon lira satış yapıldı.
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