Hazine bütçe uygulama sonuçlarında dev açık: Yıl sonu beklentisi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayına ait bütçe uygulama sonuçlarını paylaştı. Yayımlanan verilere göre ekim ayında merkezi yönetim bütçesi açık vermeye devam ediyor.

Hazine bütçe uygulama sonuçlarında dev açık: Yıl sonu beklentisi artıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayına ait bütçe uygulama sonuçlarını paylaştı. Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 186 milyar 271 milyon lira açık verirken, ocak-ekim döneminde 1 trilyon 260 milyar 289 milyon lira açık verdi. 

GİDERLER YÜZDE 68 YÜKSELDİ

Ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 artarak 769 milyar 207 milyon liraya ulaşırken, bütçe giderleri ise yüzde 67,9 artarak 955 milyar 478 milyon liraya çıktı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,1 artarak 6 trilyon 853 milyar 826 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 79,4 artarak 8 trilyon 114 milyar 115 milyon lira oldu.


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Merkezi yönetim bütçesi

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