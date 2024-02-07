Hazine nakit dengesi açık verdi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:52

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi.

Önceki açık 197 milyar lira olarak kaydedilmişti.