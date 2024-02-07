Hazine nakit dengesi açık verdi

Hazine nakit dengesi ocakta 206,8 milyar lira açık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:52
Hazine nakit dengesi açık verdi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi. 

Önceki açık 197 milyar lira olarak kaydedilmişti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı haberleri hazine haberleri nakit haberleri

İlgili Haberler

Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
Hazine üç ayda 541 milyar liralık iç borçlanma planlıyor

Hazine üç ayda 541 milyar liralık iç borçlanma planlıyor
Hazine 31 milyar lira borçlandı

Hazine 31 milyar lira borçlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon