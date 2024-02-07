Hazine nakit dengesi açık verdi
Hazine nakit dengesi ocakta 206,8 milyar lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi.
Önceki açık 197 milyar lira olarak kaydedilmişti.
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