Hazine yaklaşık 1.6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 635,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:56
Hazine yaklaşık 1.6 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 6.78 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 30 milyon lira, net satış 885.6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 1 milyar 635.6 milyon lira borçlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma ihale

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