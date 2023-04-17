Hazine yaklaşık 1.6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 635,6 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.
İhalede dönemsel faiz yüzde 6.78 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 30 milyon lira, net satış 885.6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece 1 milyar 635.6 milyon lira borçlandı.
Resmi İlanlar
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