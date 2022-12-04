Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

04 Aralık 2022 Pazar, 10:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

buna göre, bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.