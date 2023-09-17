Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:47
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2450 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


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Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine

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