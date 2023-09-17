Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2450 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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