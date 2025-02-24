Her 100 liradan 83'ü yiyecek içeceğe gidiyor: Yurttaş indirim marketlerine yöneliyor

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:22

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:22

Son üç yıldır yüksek enflasyon nedeniyle hızla artan gıda fiyatları, yurttaşın bütçesinde en büyük payı aldı. Geçen yıl yüzde 41.76 olarak açıklanan resmi gıda enflasyonuna karşın, 2024’te hızlı tüketim ürünleri harcamaları yüzde 67 yükseldi. Tüketicinin her 100 TL’lik harcamasının 83 TL’si gıda ve içecek alışverişine giderken, 9 TL’si kişisel bakım, 8 TL’si ev bakımına harcandı.

TÜKETİCİ İNDİRİM MARKETLERİNE YÖNELDİ

Sepet ortalamaları son üç yıldır hızla yükseldi. Ipsos’un 'Hızlı Tüketim Ürünleri' raporuna göre, 2022’de 88 TL olan ortalama sepet büyüklüğü 2023’te yüzde 72 artarak 152 TL’ye çıktı. 2024’te ise tüketicinin ortalama harcaması 229 TL’ye ulaştı. Bu verilere göre, 2022’ye kıyasla tüketici geçen yıl bir alışveriş için yüzde 160 daha fazla ödeme yaptı. Pandemi sonrası azalan alışveriş sıklığı, 2024 itibarıyla yeniden artış gösterdi. Haneler haftada yaklaşık dört, yılda ise 219 kez alışveriş yaptı.

HARCAMALARIN ÜÇTE BİRİ İNDİRİM MARKETLERİNE GİTTİ

Sözcü'den alınan habere göre geçen yıla göre hanelerin alışveriş sayısı 17 kez artarken, harcamalarının üçte birinden fazlası indirim marketlerine gitti. Rapora göre, indirim marketlerinin harcamaları şekillendirmede en büyük paya sahip olduğu belirtilirken, bu marketlerin pazar payı yüzde 34.7’den yüzde 36’ya çıktı. Aynı dönemde indirim marketlerinin cirosu yüzde 72, ulusal market zincirlerinin cirosu ise yüzde 69 arttı.

TÜKETİCİ MARKALI ÜRÜNLERİ TERCİH ETTİ

Ortalama bir hane, harcamalarının 54 TL’sini markalı, 24 TL’sini açık, 22 TL’sini ise market markalı ürünlere ayırdı. En fazla erişilen ilk 20 kategori içinde kırmızı et yer almazken, geçen yıl beyaz et alışverişi yüzde 3, yoğurt yüzde 2, kağıt ürünleri ise yüzde 8.3 oranında düştü. 2024’te gıda ve içecek harcamaları yüzde 66, kişisel bakım yüzde 60, ev bakım ürünleri ise yüzde 84 arttı.