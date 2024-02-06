Hesabını kapattığı iddia edilmişti! Fatih Karahan profilini güncelledi

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, sosyal medya hesabını güncelledi. Karahan'ın göreve atanmadan önce ise X hesabını kapattığını ve paylaşımlarını sildiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:33
Hesabını kapattığı iddia edilmişti! Fatih Karahan profilini güncelledi
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Resmi Gazete kararı ile Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı.

Erkan'ın yerine ise TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Yeni başkan Karahan, sosyal medya profilini de güncelledi.

Karahan, X hesabına 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı' ibaresini ekledi.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Fatih Karahan'ın göreve geldikten hemen sonra kendisine ait X (Twitter) hesabını kapattığı iddia edildi. 

Daha sonrasında ise hesabını açan Karahan'ın bazı paylaşımlarını sildiği öne sürüldü.

GAYE ERKAN'DA GÜNCELLEDİ

TCMB'nin eski başkanı Hafize Gaye Erkan da X sosyal medya platformundaki profilini güncelledi. 

Erkan, profilini 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı' şeklinde düzeltti.


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