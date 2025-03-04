İdari işlere bir etkisi yokmuş!
Özellikle enflasyonla ilgili verileri tartışma konusu olan TÜİK, bu nedenle dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Eski Yargıtay üyesi Seyfettin Çilesiz’in, TÜİK’e “enflasyon verilerinin asılsız olduğu” gerekçesiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada TÜİK avukatları açıklanan rakamların doğrudan doğruya idari işlemlere etkisinin olmadığını savunarak bu kurumun emekli maaşlarına yönelik herhangi bir yetkisi olmadığını ileri sürdü. Davanın reddi talep edildi.
Çilesiz’in avukatı Ali Ekrem Gündoğan ise şeffaflık çağrısı yaparak “85 sayfalık savunma yaptılar ama bir tek madde sepetini açıklamadılar” dedi. Davanın görüldüğü mahkeme önüne gelen çok sayıda işçi, memur ve emekli sendikası yöneticisi ve milletvekilleri Çilesiz’e destek verirken duruşma sonunda hâkim nihai kararı 15 gün içerisinde açıklayacağını kaydetti.
Etiketler: #tüik #enflasyon
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