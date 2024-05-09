İki kamu bankasından temettü dağıtmama kararı
Kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank, kâr payı dağıtılmama kararı aldı.
Halkbank dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında geçen yılın kârından kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi.
Bankadan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada kararın genel kurulun onayına sunulacağı belirtildi.
Vakıfbank da dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada kâr payı dağıtılmayacağını belirtti.
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