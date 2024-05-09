İki kamu bankasından temettü dağıtmama kararı

Kamu bankaları Halkbank ve Vakıfbank, kâr payı dağıtılmama kararı aldı.

Reuters
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:58
İki kamu bankasından temettü dağıtmama kararı
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Halkbank dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında geçen yılın kârından kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi.

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada kararın genel kurulun onayına sunulacağı belirtildi.

Vakıfbank da dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada kâr payı dağıtılmayacağını belirtti.


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