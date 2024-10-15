İktidarın Meclis’e sunduğu ‘vergi torbası’ndan ne kadar gelir elde edileceği belli oldu

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:46

Vergi paketine yönelik etki analizi hazırlandı. Buna göre motosikletlerin MTV kapsamına alınmasından 2025 yılı için yaklaşık 275 milyon TL gelir elde edilecek. SSDF’ye aktarılacak katılma paylarından ne kadar gelir elde edileceği de belli oldu.

Yapılan düzenlemenin 2025 yılı gelir etkisi; beyannamelerden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması 28.8 milyar TL, tapu ve kadastro işlemlerinden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması 9 milyar TL, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından maktu tutarda SSDF katılım payı alınması 13.1 milyar TL, noterlerde yapılan işlemlerden maktu tutarda SSDF katılma payı alınması 18.4 milyar TL olmak üzere 69.3 milyar TL olarak hesaplandı.

Düzenleme ile dronelar ve kol saatleri de ÖTV kapsamına alınmıştı.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 753 milyon TL tutarında yaklaşık 59 bin drone; 601 milyon TL tutarında yaklaşık 25 milyon eğlence amaçlı drone ithal edildi. Bu mallardan yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV geliri etkisi 464 milyon TL (ithalat için) hesaplanmakta birlikte askeri amaçlı kullanılanların tespiti tam olarak yapılamadığından oluşacak gelir etkisinin hesaplanan bu tutardan daha az olacağı değerlendiriliyor.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 7.5 milyar TL tutarında yaklaşık 2.9 milyon saat ithal edildi. 5 bin TL ve üzerindeki tutarlardaki saatlerden yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV gelir etkisinin 1.7 milyar TL (ithalat için) olacağı tahmin ediliyor.

Teklif ile hali hazırda geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkının, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna, tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları da dahil edilmişti. Etki analizinde, “2024/2 geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef enflasyon düzeltmesi yaparak beyannamelerini vermiş ve 500 milyon TL enflasyon düzeltmesi zararı ortaya çıkmıştır. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bindir. Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar TL zarar azaltıcı etkisi bulunmaktadır” denildi.