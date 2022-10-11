İlk sekiz ayda yüzde 118 artışla 66.9 milyarlık prim ürettiler

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk sekiz ayıyla ilgili açıkladığı verilere göre, toplam primi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 102.3 artışla 126.2 milyar liraya çıkarken bu üretimde acentelerin payındaki artış dikkat çekti. Salgınla ilgili kısıtlamaların kalkması ve acentelerdeki yeni yapılanmalar süreci olumlu etkilemiş görünüyor. İşte öne çıkan detaylar:

- Yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam sigorta primi üretimi açısından “acente” payı yüzde 49.1’den yüzde 53’e çıkarken “banka” payı yüzde 25.5’den yüzde 21.7’ye düştü. Pazar payı “broker”de yüzde 12.3’ten yüzde 13.1, “merkez”de yüzde 8.5’ten yüzde 9.3’e çıkarken, içinde dijital uygulamaların da olduğu “diğer”de yüzde 4.6’dan yüzde 3’e indi.

- Bu kapsamda, hayatdışı branşlarda “acente” payı yüzde 57.1’den yüzde 60, “merkez” payı yüzde 8.2’den yüzde 8.9’a çıkarken, “banka” payı 14.5’ten yüzde 12.8, “broker” payı yüzde 14.7’den yüzde 15.1’e çıktı. “Diğer” payı ise yüzde 5.5’ten yüzde 3.3’e geriledi.

- Hayat branşında en büyük payı, özellikle kredi bağlantısı nedeniyle “banka” alıyor. İlk sekiz ayda banka payı yüzde 75.7 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 79.1 idi. Bu gerilemede tüketici kredilerine yönelik kısıtlamalar etkili. Buna karşın “acente” payı yüzde 10.4’ten yüzde 10.7, “merkez” payı yüzde 9.8’den yüzde 11.5, “broker” payı yüzde 0.7’den yüzde 0.9 ve “diğer” payı yüzde 0.1’den yüzde 1.2’ye yükseldi.

2017’NİN GERİSİNDE

Öte yandan son beş yıllık verilere yıllık bazda bakıldığında, acenteler prim üretimindeki payları açısından “eski günlerini” arar durumdalar. Örneğin toplamdaki payları 2017’de yüzde 55.7’ye kadar çıktı. Bu oran 2020’de yüzde 48.9’a kadar düşerken 2021’de yüzde 49.6 oldu. Hayatdışındaki payları ise 2017’de yüzde 64.2, 2020’de yüzde 57.3 ve 2021’de yüzde 57.4’tü.

"KOBİ ALACAK" İÇİN REASÜRANS KATKISI

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edildi. Temel olarak KOBİ’leri hedefleyen bu sigortayla ilgili alınan karar 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olacak.

"ZORLU KOŞULLAR GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK"

Sompo Sigorta’nın, Samuraylar Kulübü’ne üye olan acenteleriyle Fransa’nın Alsace Bölgesi’nde buluştuğu ve geleceğe dönük görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı.

2022’nin Türkiye’yi ekonomik olarak zorlayan bir yıl olduğunu vurgulayan Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Recai Dalaş, “Böyle bir süreçte, insanların sağlık ve varlık sigortalarına önem vermelerini sağlamak zor. Bu koşulların 2023’te de devam edeceğini düşünüyorum. Ancak işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ederek bu günleri de atlatacağımıza eminim.”

TAMAMLAYICI SAĞLIĞA TRAFİK KAZASINI EKLEDİLER

Quick Sigorta’nın, yeni geliştirdiği “Trafik Kazası Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası”nı satışa sunduğu açıklandı. Sigorta trafik kazasına bağlı gerçekleşecek acil ve sonrası yatarak sağlık giderlerini karşılayacak.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar “Bu ürün cinsiyet, il, yaş fark etmeksizin tek bir fiyat ile sigortalılarla buluşuyor. Özellikle sektörde hap ürün olarak nitelendirdiğimiz tek primli bu tip ürünlerin çapraz olarak satılabilmesi açısından da acentelerimizi mutlu edeceğini düşünüyorum” dedi.

ÇALIŞMA MOTİVASYONU İÇİN OYUN GELİŞTİRDİLER

Anadolu Sigorta’nın, bu yıl altıncısını “Mobil Oyun” temasıyla düzenlediği Hackathon etkinliğinde, Anka Games “Mr. Murphy at Lunapark” adlı projesiyle birinci, Trainspotting Studio “Murphy’s Car” projesiyle ikinci ve Dumbo Games “Insurance Run” projesi ile üçüncü oldu. İlk üç projeye 65 TL ödül verildi.

Bu etkinliğine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, “Ekipler, uzaktan çalışmanın iş hayatının bir parçası haline dönüştüğü günümüzde, çalışanların şirketle bağlarını güçlendirecek, işlerine eğlence katmalarını sağlayarak çalışma motivasyonlarını artıracak en iyi mobil oyun fikrini aradı. Çok yaratıcı ve başarılı sonuçlar ortaya çıktı” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, yenilikçi dijital çözümler sunmayı sürdürdüklerini, “MetLife Cepte” mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını söyledi.

- Neova Katılım Sigorta’nın, yurtdışına seyahat edenleri, karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan “seyahat sağlık sigortası”nı da müşterilerine sunduğu açıklandı.

- ING Türkiye, müşterilerine ING Mobil’de yer alan “Cebimdeki Danışman” üzerinden görüntülü görüşme yaparak BES’e başvuru ve katılım kolaylığı sağlayacağını duyurdu.

- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son düzenlemelerle BES’in altın çağına girdiğini, geleceği güvence altına alma konusunda alternatif haline geldiğini belirtti.

- Aksigorta’nın evcil hayvanlar için geliştirdiği “Pati Plus” ile yatarak tedavide 25 bin TL teminat sunduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre bu güvence sektörün en yükseği oldu.