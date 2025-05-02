İmalat sektörü 13 aydır kesintisiz yavaşlıyor!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:11

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:11

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye İmalat PMI anketinin Nisan 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, imalat sektöründeki performans bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 47,3 seviyesinde kaldı. Bu da sektörün faaliyet koşullarındaki bozulmanın devam ettiğini ortaya koydu. Nisan ayında, 13 aydır kesintisiz olarak yavaşlama eğilimi sürdü. Anket verileri, 9 Nisan ile 23 Nisan sabahı arasında toplandı ve depremin öncesinde tamamlandı.

ÜRETİMDEKİ DÜŞÜŞ HAFİFLEDİ

Sektör, zorlu dış piyasa koşulları ve talepteki durgunluk nedeniyle üretiminde üst üste 13. kez yavaşlama kaydetti. Bu durum, iç ve dış piyasalarda talep koşullarının durgun olmasından kaynaklandı. Üretim düşüşü belirgin olsa da önceki aya göre daha hafif gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki daralma hız kesse de, imalatçılar istihdamı ve satın alma faaliyetlerini azalttı. İstihdamda düşüş beşinci aya, satın alma faaliyetlerinde ise on ikinci aya ulaştı. Firmalar ayrıca stok seviyelerini azalttı.

TEDARİKÇİ PERFORMANSINDA İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Tedarikçi performansında ise belirgin bir iyileşme gözlendi. Tedarikçilerin teslimat süreleri, üst üste ikinci ay hızlandı ve Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak, Türk lirasındaki değer kaybı ve artan ham madde maliyetleri girdi fiyatları enflasyonunu son bir yılın en yüksek düzeyine taşıdı. Bu da satış fiyatlarının artmasına neden oldu ve nihai ürün fiyatları son yedi ayın en yüksek düzeyine çıktı.

SEKTÖRDE BAZI İYİLEŞME SİNYALLERİ VAR

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçılarının karşılaştığı zorluklara Nisan ayında uluslararası ekonomik belirsizliğin eklendiğini belirtti. Ancak bazı göstergelerdeki iyileşme sinyalleri, sektörün önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine yaklaşabileceğine dair umutları artırdı.

GIDA SEKTÖRÜ GENİŞLEME GÖSTERDİ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Nisan 2025 raporunda da sektörel bazda üretim ve istihdamda düşüş gözlendi. Gıda ürünleri, tek genişleme gösteren sektör olarak öne çıkarken, diğer sektörlerde üretim ve istihdam geriledi. Özellikle tekstil sektöründe yeni siparişlerde belirgin bir düşüş yaşandı. İhracat siparişlerinde ise iki sektörün artış göstermesi, biraz daha olumlu bir tablo ortaya koydu. Girdi fiyatlarında artış yaşanırken, en yüksek artış kara ve deniz taşıtları sektöründe ölçüldü.