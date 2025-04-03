İmamoğlu'nun tutuklanması ardından rezervler dev düşüş: O seviyeyi aştı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:22

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla başlayan müdahalelerle ilgili tablo netleşiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri bir haftada 6 milyar dolar azaldı. TCMB’nin rezervlerindeki iki haftalık düşüş ise 18 milyar dolara yaklaştı.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 62 milyar 96 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçen hafta 56 milyar 82 milyon dolara geriledi. Böylece, son iki haftada net rezervlerdeki toplam düşüş 17 milyar 818 milyon dolara ulaştı.