İmamoğlu'nun tutuklanması ardından rezervler dev düşüş: O seviyeyi aştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile başlayan müdahalelerin etkileri ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın rezervlerinde önemli bir azalış gözlemlendi.

İmamoğlu'nun tutuklanması ardından rezervler dev düşüş: O seviyeyi aştı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla başlayan müdahalelerle ilgili tablo netleşiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri bir haftada 6 milyar dolar azaldı. TCMB’nin rezervlerindeki iki haftalık düşüş ise 18 milyar dolara yaklaştı.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 62 milyar 96 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçen hafta 56 milyar 82 milyon dolara geriledi. Böylece, son iki haftada net rezervlerdeki toplam düşüş 17 milyar 818 milyon dolara ulaştı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #TCMB #döviz #rezerv

İlgili Haberler

TCMB açıkladı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseliyor!

TCMB açıkladı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseliyor!
TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan enflasyon hesabı: 'Yüzde 6'nın üzerinde gelebilir'

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan enflasyon hesabı: 'Yüzde 6'nın üzerinde gelebilir'
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler