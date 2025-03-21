Merkez Bankası'ndan piyasalara dördüncü müdahale: Likidite senedi ihraç edilecek!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:57

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki fazla likiditeyi kontrol altına almak için yeni bir önlem aldı. Banka, vadesi 91 güne kadar olan likidite senetleri ihraç etme kararı aldı. Bu adım enflasyonla mücadelede para politikasının sıkılaştırılması amacı taşıyor.

Merkez Bankası’nın aldığı bu karar, enflasyon ve döviz kuru üzerindeki baskıları azaltmak adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar likidite senetlerinin piyasadaki fazla parayı çekerek finansal istikrarı sağlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.

LİKİDİTE SENEDİ NEDİR?

Merkez Bankası, piyasadaki fazla parayı çekmek amacıyla kısa vadeli borçlanma araçları olarak likidite senetleri ihraç eder.

NEDEN İHRAÇ EDİLİYOR?

Piyasada fazla likidite, enflasyonu artırabilir ya da döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir. Merkez Bankası bu fazla parayı piyasadan çekerek para politikasını sıkılaştırmayı ve finansal dengeyi sağlamayı hedefliyor.

91 GÜNLÜK VADE NE ANLAMA GELİYOR?

Bu senetler, yatırımcılara 91 gün boyunca elde tutulduktan sonra geri ödeme yapılacak şekilde düzenleniyor. Yani TCMB, belirli bir süre boyunca piyasadan belirli bir miktarda para çekecek.

Özetle, TCMB, enflasyonla mücadele etmek ve piyasadaki fazla likiditeyi kontrol altına almak için kısa vadeli borçlanma senetleri ihraç ediyor.