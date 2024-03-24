Ipsos açıkladı: Türkiye'de halkın yüzde 85'ine göre en büyük sorun ekonomi

Ipsos Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre halkın yüzde 85’i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu söyledi. Halkın yüzde 65’i de enflasyonunu, açıklanan resmi enflasyondan daha yüksek hissediyor. Halkın yarısının en büyük endişesi enflasyon. Ankete katılan 10 kişiden 7’si de işsizliğin artacağını öngörüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:29
Ipsos açıkladı: Türkiye'de halkın yüzde 85'ine göre en büyük sorun ekonomi
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Halkın yarısının en büyük endişesi enflasyon. Ankete katılan 10 kişiden 7’si de işsizliğin artacağını öngörüyor.

Uluslararası araştırma firması Ipsos’un anketi, Şubat 2024’te her hafta 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplam bin 600 kişilik örneklemden oluşuyor.

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “ekonomi” yanıtını verdi. Ankette göçmen sorununun yüzde 2-3 civarında olması dikkat çekti.

YÜZDE 65 ENFLASYONU AÇIKLANANDAN DAHA YÜKSEK HİSSEDIYOR

Ankette “TÜİK Ocak 2004 için yıllık enflasyon oranını yüzde 64,86 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon yüzde 64,86 mıdır?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 65’i “hayır, daha yüksek hissediliyor” yanıtı verdi.

Enflasyonu TÜİK’in açıkladığı seviyede hissedenlerin oranı yüzde 13 oldu. Katılımcıların yüzde 5’i ise enflasyonu daha düşük hissettiğini savundu.

4 KİŞİDEN 3’Ü GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL

Ankete katılan 4 kişiden üçü (yüzde 75) Türkiye’nin genel durumundan memnun olmadığını bildirdi. Memnun olanların oranı yüzde 18 çıktı.

Yine 4 kişiden üçü (yüzde 74) enflasyonun çok veya biraz artacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 71’i döviz kurunun yükseleceğine inanıyor.

Yüzde 72’si son bir ayda alım gücünün azaldığını hissettiğini bildirdi.

14-28 Mayıs seçimlerinin gerçekleştiği Mayıs 2023’te dolar kuru 19.7 lira iken Mart 2024’te 31.9 liraya yükseldi.

HALKIN YARISININ EN BÜYÜK ENDİŞESİ ENFLASYON

Ipsos’un 26 Ocak -9 Şubat tarihleri arasında Türkiye’den 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Dünyanın Endişeleri araştırmasında halkın yarısının en büyük endişesinin enflasyon olduğu ortaya çıktı.

“Ülkenizde sizin en çok endişe duyduğunuz 3 konuyu belirtir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50’si “enflasyon” cevabını verdi.

Halkın doğrudan etkileyen fiyatların başında akaryakıt ücretleri geliyor. Benzinin litresi Mayıs 2023’te 19,8 lira iken Mart 2024’te 43,4 lira yükseldi. Motorin fiyatı ise 18,6 liradan 42 liraya ulaştı.


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