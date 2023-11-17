Ipsos raporu: Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:39

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:39

Ipsos, (Pazarlama ve Araştırma Global Uzmanı) 2023’te ekim ayında Online Panel sistemi 29 ülke ile yaptığı ekonomi beklentiye ilişkin araştırmalardan elde ettiği bulguları derledi.

Araştırmaya göre, katılımcılar, hane geliri ve alım gücünün oldukça düştüğünü belirtirken, fiyatların artması nedeniyle de “hane gelirimiz azaldı” diyenlerin oranında yukarı yönde bir artış olduğu gözlemlendi. Yapılan araştırmada, ülkedeki en büyük sorun ekonomi oldu.

TÜRKİYE 5. SIRADA



Ipsos’un araştırmasına göre, tüketici güven endeksinde Türkiye 29 ülke arasında sonuncu oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye’de tüketici güven endeksi eylül ayına göre yüzde 2,5 artarak yüzde 34,5 oldu. 29 ülkenin tüketici güven endeksi ortalaması ise yüzde 47,2.

Yapılan araştırma Türkiye enflasyon konusunda 29 ülke arasında 5. sırada yer aldı.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 87’si “ekonomi” cevabını verirken, yüzde 5’i “göçmen” cevabını verdi.

Türkiye ekonomisinden memnuniyette ise katılımcıların yüzde 76’sı “kötü”, yüzde 18’i “ne iyi ne kötü”, yüzde 3’ise “iyi” olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik beklentide ise katılımcıların yüzde 73’ü enflasyonun artacağı, yüzde 16’sı ise aynı kalacağını, yüzde 11’i azalacağını ifade etti.

KATILIMCILAR: ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

“Bu yılın geri kalan aylarında işsizliğin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 67’si artacağını, yüzde 20’si aynı kalacağını, yüzde 13’ü ise azalacağını söyledi.

“Son 12 ayı düşündüğünüzde hane geliriniz ile ilgili aşağıda yazılı olan ifadelerden hangisi durumunuzu en iyi ifade eder?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 52’si “hane gelirim azaldı”, yüzde 34’ü “pek değişmedi”, yüzde 11’i “hane gelirimiz arttı” cevabını verdi.

“Son 1 ayı düşündüğünüzde, alım gücünüzü aşağıda yazılı olan ifadelerden hangisi en iyi ifade eder?” sorusunu, katılımcıların yüzde 76’sı “alım gücüm azaldı”, yüzde 17’si “alım gücüm değişmedi”, yüzde 4 ise “alım gücüm arttı” şeklinde yanıtladı.