İstanbul, Ankara ve İzmir... 2+1 yeni konutu satın almak için gelir ne kadar olmalı?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:09

Artan fiyatlar, yüksek faiz oranları ve krediye erişim sorunu ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme, üç büyük şehirde bir ailenin yeni bir konut alması için aylık gelirinin ne kadar olması gerektiğini hesapladı.

En ucuz 2+1 yeni konutu satın almak için İstanbul’da aile gelirinin en az 88 bin ila 373 bin TL arasında olması gerekiyor. Düşük faizli konut kampanyasının başlaması durumunda hane geliri beklentisinin 34 bin ila 143 bin TL arasına gerileyeceği belirtiliyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'ün aktardığına göre, İstanbul’da en düşük konut fiyatları Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri gibi kent çeperlerinde yoğunlaşıyor. Ev sahibi olmak için hanehalkı aylık gelir beklentisinin en yüksek olduğu ilçeler ise Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy olarak karşımıza çıkıyor.

En düşük konut fiyatları esas alındığında konut kredisi kullanarak Beşiktaş’ta yeni bir konut almak için mevcut şartlarda hanehalkı aylık minimum gelir beklentisinin yaklaşık 373 bin TL olduğu görülüyor. En düşük hanehalkı gelir beklentisinin ise 88 bin TL ile Esenyurt’ta olduğu belirtiliyor.

Beklenen konut kredisi kampanyası ile birlikte faiz oranının yüzde 1.20, vade süresinin ise 180 ay olması durumunda ise Beşiktaş’ta yeni bir konut almak için hanehalkı aylık en düşük gelir beklentisi yaklaşık 143 bin TL olarak hesaplanıyor. Esenyurt ilçesinde ise en düşük aylık hanehalkı geliri 34 bin TL’ye geriliyor.

ANKARA'DA DURUM NE?

Bugün Ankara’da merkez ilçelerde yeni bir konut almak için hanehalkı en düşük aylık gelir beklentisi 149 bin TL civarında.

3 BÜYÜK İLİN 'EN UYGUN' SEÇENEĞİ İZMİR’DE

ÜÇ büyük il içinde en uygun fiyatlı seçenekler İzmir’de yer alıyor. İzmir’de kent merkezinde konut satış bedelleri değerlendirildiğinde en düşük hanehalkı gelir beklentisinin 80 bin TL ile Buca ve Karabağlar’da olduğu görülüyor. Yeni konutların ve markalı konut projelerinin yoğunlaştığı merkez ilçelerden en düşük hanehalkı gelir beklentisinin ise 148 bin TL ile Konak’ta olduğu ifade ediliyor.

Markalı projelerin de bölgede yer alması ile birlikte aylık minimum hanehalkı gelir beklentisi Narlıdere’de 355 bin TL’ye kadar yükseliyor. Konut kredisi kampanyasının başlaması durumunda, merkez ilçelerde yeni bir konut almak için aylık en düşük hanehalkı geliri ihtiyacı yaklaşık 31 bin TL oluyor.

Fiyatların yüksek olduğu Narlıdere’de kampanya ile birlikte aile geliri beklentisinin 136 bin TL civarında olabileceği belirtiliyor.