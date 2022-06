İstanbul'da 5 kişiden 4’ü daha fazla taksiye ihtiyaç var diyor

07 Haziran 2022 Salı, 15:14

KONDA tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 77'si, aldıkları taksi hizmetinden memnun olmadığını belirtti. Taksi ücretlerinin pahalılığı, fiyatların önceden belli olmaması ve güvenliğe yönelik endişeler İstanbulluların taksi kullanmama sebeplerinin başında geliyor.



Araştırma firması KONDA, Türkiye ve İstanbul’daki taksilere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre, İstanbulluların yüzde 38’i (yaklaşık 5 milyon kişi) taksi kullanıyor. Taksi kullanmamayı tercih edenler arasında ise “pahalılık” ana sebep olarak öne çıkıyor. İstanbulluların yüzde 45’i taksi ücretlerini pahalı bulurken, yüzde 19’u fiyatların belirsiz olduğunu ifade ediyor. Yüzde 16’si ise güvenlik endişeleri sebebiyle taksi kullanmamayı tercih ettiklerini belirtiyor.

BEŞ KİŞİDEN DÖRDÜ DAHA FAZLA TAKSİYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

İstanbul'da her 5 kişiden 4’ü taksi hizmetinin iyileştirilmesi için daha fazla taksiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden 9'u ise hükümetin taksi hizmetleri için yeni düzenlemeler yapması gerektiğini düşünüyor. Her 5 kişiden 4’ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor.

İstanbullular, elektronik taksi çağırma uygulamalarının mevcut taksi hizmet kalitesini iyileştirebileceğine inanıyor. Her 5 kişiden 4’ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor. Elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullanma sebepleri sorulduğunda ise, İstanbulluların yüzde 68’i hangi rotadan gidileceğini uygulamadan görebildikleri için, yüzde 52’si ödenecek tahmini ücreti önceden bilebildikleri için, ve yüzde 46’sı kredi kartı ile otomatik ödeme yapabildikleri için taksi elektronik uygulamalarını kullandıklarını belirtiyorlar. İstanbul'daki elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullananların yüzde 41’i, taksi şoförleri ile ilgili değerlendirme yapabilmeyi ve yine yüzde 41’i şikayetlerini uygulamaya iletebiliyor olmayı taksi uygulamalarının ana faydalarından görüyor.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır ise araştırma sonuçlarını yorumlarken “Türkiye hızlı bir biçimde metropolleşiyor. Metropolleşmenin getirdiği mekan değişikliği kadar aynı zamanda teknolojik sıçrama da gündelik pratikleri değiştiriyor. Metropollerin en önemli sorunu da ulaşım. Mekansal değişimin hızına ulaşım çözüm ve yatırımları yetmiyor. Taksi kullananların oranı Türkiye’de yüzde 24, İstanbul’da yüzde 38’e ulaşmış, bu da demek oluyor ki İstanbul’da yaklaşık 5 milyon kişi ulaşım için taksi kullanıyor. Yapılabilecek en iyi çözüm ulaşım sorununun çözümünü yalnızca kamu ve yerel otoritelerin yetkilerine bırakmadan, teknolojik sıçramanın getirdiği yeni iş ve hizmet modellerinin de girişimcilik ve yenilikçiliğin de açacağı fırsat alanlarına odaklanmak olabilir” dedi.

ELEKTRONİK TAKSİ ÇAĞIRMA UYGULAMALARI KATKI SAĞLAYABİLİR

Uber'in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı bu sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Uber Türkiye'de sadece sarı, turkuaz ve siyah taksi hizmetleriyle faaliyet gösteriyor. Bu sebeple, özellikle İstanbul’da Uber’in taksi sektörüne ne gibi ve nasıl katkı sağlayabileceğini sürekli olarak araştırıyor, yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Uber bu konuda bütün taksi paydaşları ile işbirliği içinde çalışmak istiyor. Araştırma sonuçlarına göre, taksi hizmetlerindeki memnuniyetsizlik sebepleri, elektronik taksi çağırma uygulamaları ile çözülebilir. Örneğin, yolcu uygulama üzerinden tahmini taksi ücretini görebiliyor, yolculuk rotasını uygulamadan takip edip anlık olarak istediği kişiyle paylaşabiliyor, herhangi bir şikayeti olursa 7/24 Uber destek ekibine ulaşabiliyor, ve hem yolcu hem de taksi sürücüsü birbirini karşılıklı puanlayabiliyor.

Dünyaya baktığımızda, Uber’in 2025 yılına kadar dünyadaki bütün taksileri uygulamaya dahil etme hedefi var. Amerika’da New York ve San Francisco şehirlerinde, Hong Kong’da ve İtalya’da en büyük taksi operatörleriyle anlaşmalara imza attı. Türkiye’de de taksi sektörüne fayda sağlayan bir teknolojik partner olmayı arzu ediyoruz. Uber uygulamasının Türkiye’de toplam indirilme sayısı 5,3 milyona ulaştı. Platformu 2021 yılı boyunca çoğunluğu İstanbul olmak üzere, Türkiye’de 25 bin taksi sürücüsü kullandı ve Uber kullanıcıları uygulamayı 9,2 milyon kez taksi çağırmak için açtı. 2022’de ise kullanımın daha da hızla artmakta olduğunu görüyoruz" dedi.