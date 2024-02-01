İzmir'de ekmeğe zam: Gramajı ve fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:05

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırıldı.

İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi. Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak