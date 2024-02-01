İzmir'de ekmeğe zam: Gramajı ve fiyatı yükseldi

İzmir'de, Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda, 200 gramlık ekmek 220 grama olarak üretilecek. Ekmeğin fiyatı da 7 liradan 9 liraya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:05
İzmir'de ekmeğe zam: Gramajı ve fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırıldı.

İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi. Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak


Ekmek haberleri İzmir Ticaret Odası haberleri zam haberleri gramaj haberleri

İlgili Haberler

CHP İzmir Belediye Başkan adayları kimler oldu? CHP'nin ilçe belediye başkan adayları kimler?

CHP İzmir Belediye Başkan adayları kimler oldu? CHP'nin ilçe belediye başkan adayları kimler?
İzmir'de metro istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var!

İzmir'de metro istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var!
İzmir’e “Kadın Dostu Kent” ödülü

İzmir’e “Kadın Dostu Kent” ödülü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon