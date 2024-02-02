İzmir’in yüzde 20’si yoksul

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023’e ilişkin “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri”ni açıkladı. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alındığında ülke nüfusunun yüzde 21.7’si yoksul. Türkiye’de yoksulluk rakamı 35 bin 24 TL iken İstanbul’da bu rakam 46 bin 505 TL, İzmir’de ise 40 bin 572 lira oldu.

İZMİR’DE 950 BİN YOKSUL VAR

İzmir’de 2022’de yoksulluk sayısı 932 binden 950 bine çıkarken nüfusunun yüzde 20.7’si yoksulluk sınırının altında kaldı. Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak illerinde yoksulluk sınırı 31 bin 946 TL olurken bu dört kentin toplam nüfusunun yüzde 17.9’u yanı 572 bin kişi yoksul olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi’nin diğer üç ili Muğla Aydın, Denizli’de de yoksulluk sınırı 37 bin 754 TL olurken üç kentin toplam nüfusunun yüzde 16.7’si yanı 557 bin kişinin yoksul olduğu ortaya çıktı. Balıkesir ve Çanakkale’de de yoksulluk sınırı 37 bin 425 TL olurken 361 bin yurttaş yoksullukla mücadele ediyor.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZ

İzmir’in en yoksul yüzde 20’lik kesimi yüzde 5.2’lik gelire sahipken en zengin yüzde 20’lik kesim ise gelirin yüzde 50.1’ine sahip. En yoksul kesim daha da yoksullaşırken en zengin kesim daha da gelirini arttı. 2023 yılı itibarıyla en yoksul yüzde 20’lik kesimin yıllık hane halkı kullanılabilir gelirin dağılımı 46 bin 14 TL iken en zengin yüzde 20’lik kesimin 444 bin 478 TL oldu.