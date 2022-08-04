Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu'nun raporunda acı gerçek: Ortalama kira 19 bin 658 TL

04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:55

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’nun nisan ayında yayınlamaya başladığı “Kalıcı Konut Krizine Doğru, Kadıköy Kiralık Konut Raporu”nun temmuz ayını kapsayan dördüncü raporu yayınlandı. Diğer raporların dışında öğrenci yurtlarına dair veriler paylaşıldı.

KİRALAR ARTIŞLARI DURMUYOR!

Temmuz ayı Kadıköy Kiralık Konut Raporu sahibinden.com sitesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde yer alan ilanlar temel alınarak hazırlandı. Toplam 1142 kiralık daire ilanının fiyat ortalaması 19 bin 658 TL’ye yükselmiş durumda. Aynı araştırma yöntemiyle Nisan ayından beri hesaplanan ortalama kiralık daire ilan fiyatında artış sürüyor.

Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 30 bin TL’den 175 bin TL’ye uzanan 137 adet ilanı araştırma kapmasından çıkarmak için 30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yaptığımızda ortalama kiranın 15.323 TL’ye, filtreyi biraz daha genişletip sadece 20 bin TL ve altı ilanları incelediğimizde ortalama kiranın 13 bin 185 TL’ye düştüğü sonucuna ulaşıldı.

ZAMMA RAĞMEN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA 10 DAİRE VAR!

Kiralık daire ilanları fiyat aralıklarına dağıtıldığında görülen tablo her geçen ay daha fazla kötüleşiyor. Güncel tutarı 5500 TL olan asgari ücretin altında Haziran ayında 13 daire ilanı varken, Temmuz ayı itibariyle bu sayı 10 kiralık daire ilanına düşmüş durumda. Yapılan asgari ücret zammının tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin Kadıköy’de tüm maaşıyla dahi tek başına daire tutmasına hiç bir faydası olmadığını ortaya koyuyor. 5500 TL altındaki ilanların durumu ise insanca yaşamaktan çok uzak. Bir çoğu giriş kat, bodrum kat, 1+0, 1+1 sağlıksız ve niteliksiz konutlardan oluşuyor.

KADIKÖY’DE ÖĞRENCİYE EV YOK!

Temmuz ayı raporunda tercih dönemindeki üniversite öğrencilerini yakından ilgilendirecek verilerde bulunuyor. Kadıköy ilçesi sınırları içinde kampüsü, fakültesi, bağlı birimi bulunan 3 devlet 4 vakıf üniversitesi bulunuyor. Bu 7 üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 7925. Kadıköy’de kiralık daire talebinin bu üniversiteler ile sınırlı olmayacağını da biliniyor. Rapora göre bu talep konut fiyatlarındaki artışı daha da ivmelendirecek.

ÖZEL YURT FİYATLARI, EVLERİ ARATMIYOR!

Rapora göre Kuşdili Caddesi’nde yer alan bir yurt hariç diğerlerinin aylık ücretleri ev kiralarını aratmayacak düzeyde. 6 kişilik odalarda dahi öğrenci başına ücret 3000 TL’nin üzerinde seyrediyor.

KAMU BÜTÇESİ CEMAAT VE TARİKATLARA

Kadıköy’de yer alan özel yurtların içerisinde en uygun olanlardan biri ise birçok açıdan diğerlerinden ayrılıyor. Adı birçok sefer istismar vakaları ile anılan Süleymancılar tarikatına ait İnsan Vakfı Merdivenköy Erkek Öğrenci Yurdu’nda geçen yıl öğrenci başına 1050 TL devlet desteği yapılırken, bu tutarın artacağı belirtiliyor. Yurtta kalacak öğrenciler için ise söyleşi zorunluluğu bulunuyor.