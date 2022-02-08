Kamu-Sen: 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 11 bin 898 liraya çıktı

08 Şubat 2022 Salı, 15:02

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan ocak 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira olarak hesaplandı. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 15,60 oranında artarak 4 bin 433 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise ocak ayında bir önceki aya göre bin 525 lira arttı. Yüzde 14,71 oranına denk gelen bu artış ile 4 kişilik bir ailenin geçim haddi 11 bin 898 lira olarak belirlendi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın ocak 2022 verilerine göre günlük 97 lira 281 kuruş oldu. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2 bin 918 lira kuruş oldu. Ocak 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 lira 60 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 46,43’ünü oluşturdu. TÜİK bin 322 lira 30 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2022 ortalama maaşının yüzde 21,04’üne denk geldi. Buna göre, bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,47’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 32,53’ü kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için ocak 2022 maaşından geriye yalnızca 2 bin 44 lira 71 kuruş kaldı.

KAHVECİ: MAAŞ ZAMMINI AŞAN ENFLASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ocak ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendirdi. "Yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız" diyen Kahveci, şunları söyledi:

"Konfederasyonumuz, 2022 yılının ilk ayının asgari geçim rakamlarını açıkladı. Buna göre rakamlara bakıldığında, 2022 yılının ilk ayında enflasyon yüzde 11,1 olurken, vatandaşlarımızın zorunlu harcamaları yüzde 14,71 zamlanmıştır. Cebimize yansıyan enflasyon açıklanan enflasyondan daha fazladır. Bu ayın başında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay için yüzde 7,5 zam yapılmıştı. Rakamlar yapılan bu zammın daha ilk ayda eriyip gittiğini ortaya koyarken, kamu çalışanlarının alım gücü aralık ayının bile gerisine düşmüştür. Daha ilk aydan, 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ay içinde dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması bin 525 TL artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir.

"HER AY ORTAYA ÇIKAN FARK MAAŞLARA YANSITILMALI"

Daha yılın ilk ayında reel maaşlar, 2021 yılının aralık ayına göre bile erimiştir. Gerek maaşlardaki erime gerekse 2022 yılının enflasyonu dikkate alınarak kamu çalışanlarına tatminkâr ve gerçekçi bir uygulamaya geçmemiz gerekmektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekmektedir. “