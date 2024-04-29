KAP'a bildirdi... Garanti BBVA'dan 22.2 milyar lira kâr

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:05

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:05

Garanti Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2024 birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde 22,3 milyar TL net kâr açıkladı.

Böylece banka geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 42 artırdı. 2023'ün ilk çeyreğinde bankanın kârı 15,7 milyar TL idi.

Piyasada ortalama beklenti bankanın 17,7 milyar TL kar açıklaması yönündeydi.

İlk çeyrekte bankanın faiz gelirleri yüzde 184 artarken faiz giderleri yüzde 340 arttı. Böylece ilk çeyrekte bankanın net faiz gelirleri 19,6 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönem bu rakam 16,4 milyar TL'ydi.

Bu dönemde özsermaye karlılığı ise yüzde 35,7 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2023 sonunda 1,07 trilyon lira olan kredileri 2024 sonunda 1,22 trilyon TL oldu.