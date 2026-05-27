Karşılıklı saldırılar müzakereleri gölgeledi: Altının onsu 4 bin 489 dolara geriledi

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilere rağmen diplomatik sürecin kırılgan yapısı varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Washington ve Tahran hattındaki gelişmeler, piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturuyor.

ABD’nin İran’ın güneyinde “meşru müdafaa” gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırılar ile İran’ın bir ABD uçağı ve insansız hava aracına ateş açması, müzakere sürecine ilişkin risk algısını artırdı.

PİYASALARDA VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Taraflar arasında devam eden görüşmeler kırılgan bir zeminde ilerlerken, gözler ABD’den gelecek büyüme verileri ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi. Bu verilerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 489 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın dün günü yüzde 0,9 kayıpla 6 bin 651 TL seviyesinden tamamlamıştı. Yeni işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, yüzde 0,5 değer kaybıyla 6 bin 615 TL seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 920 TL, cumhuriyet altını ise 43 bin 480 TL seviyesinden satılıyor.