Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası 'mutlak butlan' kararı sonrası ne kadar döviz sattı?

27.05.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” kararının gündeme geldiği hafta yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Rezervlerdeki gerileme dikkat çekerken, piyasalarda siyasi ve küresel gelişmelerin etkisi öne çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararının etkili olduğu haftada yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. İşlemlerin büyük bölümünün kararın açıklandığı perşembe günü gerçekleştiği belirtildi.

DÖVİZ SATIŞININ BÜYÜK BÖLÜMÜ PERŞEMBE GÜNÜ

Reuters’ın bankacılara dayandırdığı hesaplamalara göre, yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışının büyük kısmı CHP kararının ardından yapıldı. Bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının doğrudan karar sonrası işlemlerden oluştuğu ifade edildi.

Satışların kalan bölümünün ise CHP kararı öncesinde, İran Savaşı kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle gerçekleştiği aktarıldı.

NET REZERVLERDE GERİLEME

Reuters’ın ulaştığı iki bankacının hesaplamalarına göre TCMB’nin net rezervleri geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolar azalarak 47 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerin ise 8,5 milyar dolar düşüşle 29 milyar dolara indiği hesaplandı.

Altın ve dövizden oluşan toplam rezervin de 8,5 milyar dolar azalışla 160 milyar dolar seviyesine gerilediği bildirildi.

RESMİ VERİLER BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK

Söz konusu hesaplamaların TCMB’nin öncü verilerine dayandığı, resmi rezerv verilerinin ise bayram sonrası açıklanacağı belirtildi.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Petrol fiyatlarında düşüş Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken düşüşe geçti. Brent petrol ve WTI fiyatlarında gerileme yaşanırken, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler küresel enerji piyasalarının odağında kalmaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki kriz dünya genelinde alım gücünü vurdu: Enflasyon maaşları eritiyor İran savaşıyla birlikte enerji piyasalarında yaşanan şok, gelişmiş ekonomilerde çalışanların alım gücünü yeniden baskı altına aldı. Artan enerji fiyatları, reel ücretlerdeki toparlanmayı zayıflatırken Avrupa ve ABD’de ekonomik görünümde kırılganlık dikkat çekiyor.
Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıtta tabela değişti Akaryakıt fiyatları 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin litre fiyatında yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor. Peki, benzine ne kadar indirim yapıldı? İşte ayrıntılar...