‘Kasayı Erdoğan’a atıyorum’ diyen esnaf serbest

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Mersin’de önceki yılarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlık duyan esnaf, bugün ekonomik krize dikkat çekmek için dükkânına pankart asmak istedi. Polisler tarafından, “Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” yazılı pankartı asması engellenen esnaf, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak “Ecevit’e kasa atanlar. Bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor” dedi. Eylem sonrası gözaltına alınan esnaf, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcu, serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Avcu, “Ülkenin düştüğü durum beni üzüyor. 12 yıldır işletmecilik yapıyorum. Sokağın gerçeklerini görüyorum. Ülkenin gerçeğini kendim üzerinden anlattım. Ben insanları görüyorum, canım yanıyor. Akaryakıtı görüyorsun, doları görüyorsun, vatandaşın halini görüyorsun. Asgari ücret 4250 lira, 2500 lira emekli maaşı alanlar var, insanlar ekmek alamıyor, üzülüyorum” şeklinde konuştu.

"İNSANLAR SES ÇIKARAMIYOR"

AKP hükümetlerinin ve Erdoğan’ın çok büyük vaatlerle, çok büyük umutlarla geldiğini 20 yıl sonunda ülkeyi 2000 öncesine döndürdüklerini ifade eden Avcu, “Dolar 2 lirayken esnaf kasa atıyordu dolar bugün 17 lira. İnsanlar çaresiz, insanlar korkuyor. Nasıl ses çıkaracağını da bilmiyor. Şu an toplumun yüzde 65’i, 70’i Erdoğan’ı istemiyor. Artık yeter diyor” diye konuştu.

Oktay Avcu, “Bu eylemle ülkenin gerçeklerini gün yüzüne çıkarmak istedim. Ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, demokrasiyi, özgürlükleri bir noktada birleştirmek ve bir ses çıkarmak istedim. Bir ülkenin insanlarını susturmak, konuşturmamak ülkeyi susturmaktır. Bunun için üzgünüz. Olmasa iyi olurdu” dedi.