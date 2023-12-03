KESK'ten 'Halk için bütçe' eylemi

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

İşçilerin “Vergide adalet, gelirde adalet” eylemlerinin ardından kamu emekçileri de “Halktan yana bütçe” talebiyle sokaklara döküldü. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalarının üyeleri dün İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır gibi birçok ilde sokaklardaydı.

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kamu bütçesinin amaç dışında kullanıldığından yakındı. HEDEP İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın da katıldığı mitingte yeniden bir seçim bütçesi ile karşı karşıya kalındığını belirten Bozgeyik, “İktidar blokunun yerel seçim çalışmalarında diğer seçimlerde de gördüğümüz üzere kaynaklarımızı kendi tabanını konsolide etmeye yönelik kullanacağı çok açık” dedi.

Vergi adaletsizliğine de vurgu yapan Bozgeyik, “Maaşlarımızdan, sağlıktan, eğitimden, ulaşımdan, yatırımdan ve hayati tüm harcama kalemlerinden büyük kesintiler yapılıyor” dedi. Bugüne kadar hayata geçirilen bütçelerin tamamının, emeği ve emekçileri hedef alındığını ifade eden Bozgeyik, iktidarın yaşanan krizin faturasını halka kestiğini aktardı. Bozgeyik, “Emekten, halktan yana bir bütçe için alanlardayız” diye konuştu.

‘ENGELLERİ KALDIRIN’

Bozgeyik, KESK olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.

Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesini, engelli hizmetleri için ayrılan bütçe payının artırılmasını, kamuda engelli istihdamının artırılmasını istiyoruz.

Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz.

Toplumun en zengin yüzde 1’lik kısmının milli gelirin yüzde 54’üne el koyduğu, geri kalan yüzde 99’un payına ise milli gelirin sadece yüzde 46’sının düştüğü adaletsiz tabloya son verilmesi için belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise konuşmasında TTB’ye kayyum atanmasına değinerek “Biz ancak yan yana durarak, birbirimizi güçlendirerek sağlığı var edebiliriz. Yan yana durmaktan da mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz” dedi.